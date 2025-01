Най-обилният снеговалеж от десетилетие насам се очаква в някои централни райони на САЩ. Снежна буря, лед, вятър и рязко падащи температури създадоха изключително опасни условия в страната.

Метеорологичната служба на САЩ дава прогноза за "бедствени заледявания и леден дъжд". Транспортен хаос се очаква и утре, предава БТА.

Територии, населени с над 60 милиона души, са на пътя на бурята, която носи арктически въздух от централните към източните щати.

Националната метеорологична служба предупреди гражданите, че има опасност от поледици, снеговалеж и бурни ветрове от западната част на щата Канзас до крайбрежните щати Мериленд, Делауер и Вирджиния.

Първата голяма буря за новата 2025 година вече доведе до временното затваряне на международното летище в град Канзас "поради бързо заледяване".

As hazardous wintry weather conditions are either ongoing or pending for a large portion of the US the next few days, travel is discouraged for many. If travel is absolutely necessary though, here are some tips to prepare. pic.twitter.com/l721El6SkO