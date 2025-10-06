Завърши 190-ото издание на прочутия празник на бирата Октоберфест. За изминалите 16 дни, 6 и половина милиона души са изпили 6 и половина милиона литра бира.

Това е малко по-малко от 7-те милиона литра, продадени миналата година.

Този път се наложи фестивалът да бъде затворен за ден като предпазна мярка след странен криминален инцидент в района.

Любопитен детайл - организаторите са събрали 4500 загубени вещи – портфейли, дрехи, очила и телефони.

Въпреки това споменът за бирената фиеста остава незабравим.

