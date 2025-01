За момента информацията е, че популярният музей на изкуството, който излага популярни колекции от произведения на изкуството и артефакти, е в безопасност и е непокътнат.

„Въпреки че растителността в имота е изгоряла, структурите на „Гети“ не са зесгнати и за щастие както персоналът, така и колекциите са в безопасност“, пише музеят в публикация в социалната мрежа X.

Today, a brush fire started in Pacific Palisades fueled by extremely high winds.



At the Getty Villa, some trees & vegetation on site have burned, but no structures are on fire, and staff and the collection remain safe.



