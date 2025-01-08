„Във връзка с бързо разрастващия се пожар Pacific Palisades Fire, който вече гори в близост до световноизвестния музей Getty Villa, където e изложена експозицията „Древна Тракия и класическият свят: Съкровища от България, Румъния и Гърция“, ви уведомяваме следното - генералният консул, Бойко Христов, е в постоянен контакт с ръководството на музея“.
Това съобщиха от генералното консулство на България в Лос Анджелис. По последна информация, към момента няма непосредствена заплаха за сградния фонд и експонатите.
Христов е получил уверения, че около Getty Villa са разположени пожарни автомобили и екипи на Los Angeles Fire Department, които имат готовност да реагират при необходимост.
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Сградата на музея е пожароустойчива, а през годината, като част от противопожарните мерки на културната институция, са били изчистени храстите в района около музейния комплекс.
Изложбата на Панагюрското златно съкровище, посветена на Древна Тракия, включва експонати от 18 музея в България. Тя беше изложена в САЩ през ноември миналата година и по програма трябва да остане там до март тази година.
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