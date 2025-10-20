Група слепи пациенти вече могат да четат отново, след като им беше поставен имплант, променящ живота им. Той се поставя в задната част на окото.

Хирург, който е сложил микрочиповете на петима пациенти в очната болница Moorfields в Лондон, казва, че резултатите от международното изпитване са „изумителни“.

70-годишната Шийла Ървайн, която е сляпа, каза пред Би Би Си, че е „невероятно“ да може отново да чете и решава кръстословици. „Красиво е, прекрасно. Доставя ми такова удоволствие.“

Технологията предлага надежда на хора с напреднала форма на възрастовообусловената макулна дегенерация, която засяга повече от 250 000 души във Великобритания и пет милиона по целия свят.

При хората със състоянието, което е по-често срещано при възрастните хора, клетките в малка област от ретината в задната част на окото постепенно се увреждат и умират, което води до замъглено или изкривено централно зрение.

Цветовете и фините детайли често се губят.

Новата процедура включва поставяне на малък фотоволтаичен микрочип с размери 2 квадратни милиметра и дебелина на човешки косъм под ретината.

След това пациентите слагат очила с вградена видеокамера. Камерата изпраща видео изображения към импланта в задната част на окото, който ги изпраща към малък процесор, за да бъдат подобрени и направени по-ясни. След това изображенията се изпращат обратно към мозъка на пациента, чрез импланта и зрителния нерв, което му дава отново известно зрение.

Пациентите са прекарали месеци в учене как да интерпретират изображенията.

За изследването, публикувано в New England Journal of Medicine, 38 пациенти с географска атрофия в пет европейски страни са участвали в изпитването на импланта Prima, произведен от California biotech Science Corporation. От 32 пациенти, на които е поставен имплантът, 27 са могли да четат отново, използвайки централното си зрение. След една година това се равнява на подобрение с 25 букви или пет реда на очна диаграма.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK