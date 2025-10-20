Бебешки хор е най-новата школа в читалището на Банско. Хористите са на възраст от едва няколко месеца до две години, а хорът е отворен и за по-големите братя и сестри на бебетата.

„На тази възраст бебетата няма с какво да се занимават и искахме да помогнем на децата да се социализират. На тази възраст мозъкът на децата интензивно расте и в този момент между 0 и 3 години се формира паметта, речта“.

Това каза в предаването „Тази сутрин“ Елица Димитрова, ръководител и създател на групата.

„Репетицията протича като пеем песни, започваме с българска народна песен. Децата свирят на инструменти, което помага за фината им моторика и баланса“, посочи още Димитрова.

Най-малките участници са на 5 месеца, най-големите са на 3 г.

Целия разговор вижте във видеото.

