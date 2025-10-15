dalivali.bg
София
Обвиниха 16-годишен за грабеж и побой над 15-годишно момче в София

Младежът е действал в съучастие с малолетно момче, което по закон не носи наказателна отговорност

Снимка: iStock

Редакторски екип

Публикувано в  11:14 ч. 15.10.2025 г.

Софийската районна прокуратура повдигна обвинение срещу 16-годишен младеж за грабеж, придружен с насилие, извършен над непълнолетно момче в столицата.

Според събраните доказателства, инцидентът е станал на 13 октомври 2025 г. около 15:30 часа на ул. „Владимир Минков – Лотко“ в София.

Обвиняемият Ж.Х., макар и непълнолетен, е признат за способен да разбира действията си.

Окръжната прокуратура във Велико Търново поема разследването за побоя над директора на полицията в Русе

Той нападнал 15-годишно момче, като му нанесъл множество удари по главата и тялото, след което взел от него чанта с документи, лични вещи и 65 лева.

Младежът е действал в съучастие с малолетно момче, което по закон не носи наказателна отговорност. За него ще бъде уведомена местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Повдигнаха обвинение на маскираните младежи, нападнали хора в центъра на София

