Иновативен конкурс, организиран от град в бивша комунистическа Източна Германия смая местните власти с успеха си.

Конкурсът, който предлага безплатно живеене за две седмици в комплекси от съветската епоха, привлече над 1700 кандидатури от цял ​​свят.

Айзенхютенщат е град в Германия, разположен в провинция Бранденбург. Той е построен в съветски стил около стоманодобивен завод след Втората световна война.

„Самите ние бяхме много изненадани от обхвата на нашия проект „Пробно живеене“, каза пред репортери в четвъртък Юлия Басан, общинският служител по икономическо развитие, ръководещ кампанията.

Тя каза, че тези, които са се включили в него от май насам, са имали „най-широкообхватни мотиви“, включително един чужденец, който просто е казал, че „иска да се ожени за германка“.

Но по-голямата част от кандидатурите са били „много реалистични“, каза Басан. Двамата победители, и двамата германски професионалисти, ще се преместят в просторни обзаведени апартаменти в центъра на града през септември.

Към 31 декември 2011 година населението на града е 30 390 души. Името буквално означава „градът на металургическия завод“.

Айзенхютенщат, който празнува 75-ата си годишнина, е първият град, основан в Германия след нацисткия период.

Той е построен по социалистически модел, предназначен да съчетае работата и семейния живот. Но годините след националното обединение през 1990 г. са трудни за града, който е имал 53 000 жители преди падането на Берлинската стена.

Свиващото се и застаряващо население утежнява недостига на квалифицирана работна ръка за местната индустрия, което според икономистите лесно може да се превърне в пагубна спирала за бъдещето на града.

Осезаемо усещане за упадък стимулира подкрепата за крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“, която спечели близо 40% от местните гласове на февруарските парламентарни избори. Силата на антимигрантската и антиислямска партия в много източногермански региони често се посочва като възпиращ фактор за новите жители, особено за висококвалифицираните хора от чужбина.

Въпреки това, Басан каза, че програмата е позволила на Айзенхютенщат да покаже най-добрата си позиция, като изтъква реновираните и достъпни социалистически жилища, зелената околност, идеална за разходки и колоездене, и изобилните възможности за грижи за деца и работа.

„Дори имахме едно семейство от друга европейска държава, което чу за нас чрез програмата „Пробен живот“ и се мести тук по собствена инициатива. Те вече са подписали трудов договор с местна компания“, каза тя.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK