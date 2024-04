Американската космическа агенция NASA потвърди, че обектът, който се разби в къща във Флорида по-рано този месец, е боклук, изхвърлен от Международната космическа станция (МКС). Металният обект е бил изхвърлен от орбиталния пост през март 2021 г., съобщиха от NASA в понеделник, след като анализираха пробата в космически център „Кенеди“.

Цилиндричният предмет е с тегло близо килограм и проби покрива на къщата, а след това премина през 2 етажа. Собственикът на дома Алехандро Отеро каза пред Би Би Си, че синът му за малко се е разминал с удара.

От НАСА съобщиха, че обектът е част от около 6 тона хардуер, който е бил изхвърлен от станцията, след като са били инсталирани нови литиево-йонни батерии. Установено е, че отломката е част от стойка, използвана за монтиране на батериите върху товарния палет.

„Очакваше се хардуерът да изгори напълно по време на навлизането в земната атмосфера на 8 март 2024 г. Една част от хардуера обаче оцеля и се удари в дома във Флорида“, заявиха от агенцията.

