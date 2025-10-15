dalivali.bg
Президентът на ОАЕ призова за молитви за дъжд

Шейх Мохамед бин Зайед обяви национална молитва за валежи

Снимка: pixabay

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:03 ч. 15.10.2025 г.

Президентът на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян призова за провеждане на молитви за дъжд - салат ал истиска, във всички джамии в страната половин час преди петъчните молитви на 17 октомври, съобщи в. „Нешънъл”.

Традицията, разпространена в страните от Персийския залив, се изпълнява при засушаване, като призивът се издава от държавните ръководители. Шейх Мохамед отправи предишния си призив за молитви за дъжд през декември миналата година.

Септември и октомври обичайно са най-влажните месеци в емирствата, като в някои дни влажността може да достигне 100 процента. Тази година обаче е сравнително суха.

Въпреки че дъждовете са рядкост, особено в северните райони, в страната все пак падат около 150 милиметра валежи годишно.

Дубай под вода: Възможно ли е наводненията да са причинени от изкуствен дъжд?

През последните години ОАЕ предприеха стъпки за увеличаване на валежите. Държавата започна собствена програма за засяване на облаци (Cloud Seeding), при което чрез разпръскване на определени химически вещества или соли в облаци с потенциал за дъжд се стимулира кондензацията и падането на водните капчици.

До 2000 година Националният център по метеорология на ОАЕ работеше с международни партньори като НАСА и Националния център за атмосферни изследвания на САЩ.

