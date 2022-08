Финландският премиер Сана Марин танцува с певеца Олави Усивирта в нощен клуб в Хелзинки. Това се вижда в ново видео, което се появи в социалните мрежи.

Видеоклипът е публикуван в Туитър от изданието EHA News - Deutsch.

Преди дни 36-годишната Марин бе заснета и в друг видеоклип, на който се вижда как тя танцува и пее с приятели в апартамент. Тогава финландският премиер призна, че във въпросната вечер е пила алкохол, но отрече да е употребявала наркотици. Тя дори си направи тест, като резултатите се очакват да излязат следващата седмица.

Die finnische Regierungschefin Sanna Marin hat sich erneut zu ihrem Privatleben geäußert. Anlass ist ein Handyclip, der bei Twitter kursiert. Darin zu sehen ist die 36-Jährige beim Tanzen mit dem Sänger Olavi Uusivirta in einem Klub in Helsinki. pic.twitter.com/0pws09dazU

Певецът Олави Усирта също отрече да е имало нещо между двамата във въпросната вечер. „Има публични спекулации относно естеството на връзката между мен и премиера Сана Марин. Всичко, което мога да кажа е, че сме приятели и нищо неподходящо не се е случило между нас", написа той в Инстаграм.

На пресконференцията в петък репортер попита дали Марин е била целуната по врата от поп певеца.

Финландската социалдемократическа партия Марин заяви, че няма спомен да е била целувана по врата.

“Solidarity with Sanna”



Women in Finland are posting videos of themselves partying while tagging Prime Minister Sanna Marin. pic.twitter.com/Bl1M4r0bky