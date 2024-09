Тя разказва, че районът се намира в южните предградия на Бейрут и че е чула „малък звук от нещо, което избухва“.

„Излязохме, за да се опитаме да разберем какъв е звукът, а хората бягаха. Хората бяха покрити с кръв. Имаше кръв по една кола. Един млад мъж тичаше и беше много стресиран. Каза, че уоки-токи, което хората от охраната на „Хизбула“ наоколо използват за погребението, се е взривило“, допълва кореспондентът.

По думите ѝ след това хората от групировката са събрали всички устройства и са извадили батериите от тях. На място има присъствие на армията и „много хора са изключително напрегнати“, казва тя.

BREAKING: More communication devices used by Hezbollah exploded in various areas in Southern Lebanon and the southern suburbs of Beirut, one day after similar explosions injured nearly 3000 people and killed 12. Video shows moment of explosion during a funeral in Beirut. pic.twitter.com/g31tn6EOil