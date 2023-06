Нови експлозии се чуват в Киев, съобщава в "Телеграм" кметът на украинската столица Виталий Кличко. Задействани са системите за противовъздушна отбрана, за да бъде отблъсната атака.

Air Force: 35 cruise missiles shot down overnight in Ukraine.



Russia launched 35 cruise missiles in a night attack against Ukraine on June 6, all of which were shot down by air defense, Ukraine's Air Force reported.