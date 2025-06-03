Нова стрелба около пункт за раздаване на помощи в Ивицата Газа. Съобщава се за най-малко 27 души са загинали и 90 ранени.
Здравното министерство на "Хамас" твърди, че израелските сили са открили огън по хора, които са чакали за хранителни продукти в центъра в град Рафах.
Израелските военни заявиха, че са стреляли в близост до комплекса, след като са разпознали „няколко заподозрени“, които са се приближавали към тях.
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В неделя имаше подобен инцидент. Тогова бяха убити 31 души, но Израел отрича да носи отговорност.
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