Нова стрелба около пункт за раздаване на помощи в Ивицата Газа. Съобщава се за най-малко 27 души са загинали и 90 ранени.

Здравното министерство на "Хамас" твърди, че израелските сили са открили огън по хора, които са чакали за хранителни продукти в центъра в град Рафах.

Израелските военни заявиха, че са стреляли в близост до комплекса, след като са разпознали „няколко заподозрени“, които са се приближавали към тях.

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В неделя имаше подобен инцидент. Тогова бяха убити 31 души, но Израел отрича да носи отговорност.

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