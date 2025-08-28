Украинска делегация ще се срещне с американски представители в Ню Йорк утре. Това съобщи президентът на Украйна - Володимир Зеленски.

Срещата е част от продължаващите усилия за прекратяване на войната с Русия.

Зеленски каза, че шефът на неговия кабинет Андрий Ермак и бившият министър на отбраната Рустем Умеров са участвали на 26 август, в посреднически преговори в Катар, а вчера са се състояли допълнителни срещи в Саудитска Арабия.

Дипломатическите усилия за прекратяване на войната се ускориха през последните седмици.

Тръмп заяви, че иска да организира лична среща между руския и украинския президент, но напредъкът е минимален, а Москва и Киев се обвиняват взаимно за задънената ситуация.

Преди да сключи каквото и да е мирно споразумение, Украйна иска гаранции за сигурността си от Запада, за да се възпрепятстват евентуални бъдещи руски атаки.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK