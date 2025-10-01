Ново провокативно изказване на американския президент. Доналд Тръмп заяви, че „опасни“ американски градове могат да се използват като „тренировъчни площадки“ за армията.

В необичайно обръщение към стотици висши военни, Тръмп описа „гражданските безредици“ в страната като „вътрешен враг“.

И добави, че ако военните се намесят, ситуацията няма да излезе извън контрол.

Президентът използва престъпността и контролът върху незаконната имиграция като аргумент за изпращане на войски в градове, управлявани от демократите.

Националната гвардия вече патрулира по улиците на Вашингтон. Портланд и Чикаго вероятно ще последват.

Действията на американската администрация представляват отклонение от дългогодишната практика армията да не бъде използване за операции в страната.

