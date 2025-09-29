Среща на високо равнище в Белия дом – американският президент Доналд Тръмп ще бъде домакин на израелския премиер Бенямин Нетаняху за четвърти път.

Никой друг световен лидер не е посещавал толкова пъти Белия дом, откакто Тръмп встъпи в длъжност за втори мандат.

Израелските власти се готвят за потенциално напрегнат разговор. Очаква се Вашингтон да предложи план за край на войната в Ивицата Газа. След срещата между двамата лидери е насрочена пресконференция.

В своята социална мрежа, Доналд Тръмп обеща „нещо специално и безпрецедентно“ за преговорите в Близкия изток.

„Имаме реална възможност да постигнем нещо велико в Близкия изток. Всички са готови за нещо специално, за нещо, което се случва за първи път. Ще успеем“, написа Тръмп в платформата си „Трут Соушъл“.

По-рано американският президент определи разговорите с общността от региона като много продуктивни. Американски медии също съобщават, че Израел е близо до съгласие с плана на американския президент.

Миналата седмица в Ню Йорк по време на срещите в централата на ООН Тръмп представи на арабски и ислямски лидери нов план за прекратяване на войната, който предвижда постоянно прекратяване на огъня, освобождаване на всички останали израелски заложници, държани от „Хамас“, и разполагане на международни стабилизиращи сили в обсадения анклав.

Според плана международен надзорен орган ще контролира палестинска комисия, която ще управлява територията по време на преходен период.

Пред Общото събрание на ООН Нетаняху не спомена подкрепения от Тръмп план и подчерта, че Израел ще „довърши работата“ срещу „Хамас“ в Газа и няма да позволи създаването на палестинска държава, за което настоява голяма част от международната общност.

