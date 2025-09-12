Нов министър в Албания ще отговаря за обществените поръчки – той обаче не е човек, а е създаден от изкуствен интелект.

Дигиталният асистент "Диела", което означава "светлина" на албански, ще бъде първият в света виртуален министър.

Според премиера Еди Рама "Диела" ще отговаря за всички обществени поръчки и ще гарантира пълна прозрачност и нулева корупция.

Правителството не предостави подробности за това какъв човешки надзор може да има върху виртуалния министър. Появиха се и критики, че ботът може да бъде манипулиран.

Еди Рама иска да вкара Албания в Европейския съюз до 2030 г. Борбата с корупцията е ключов критерий в кандидатурата ѝ за членство.

Страната обаче е определяна като център за пране на пари, трафик на наркотици и оръжия.

