Нов министър в Албания ще отговаря за обществените поръчки – той обаче не е човек, а е създаден от изкуствен интелект.
Дигиталният асистент "Диела", което означава "светлина" на албански, ще бъде първият в света виртуален министър.
Според премиера Еди Рама "Диела" ще отговаря за всички обществени поръчки и ще гарантира пълна прозрачност и нулева корупция.
Правителството не предостави подробности за това какъв човешки надзор може да има върху виртуалния министър. Появиха се и критики, че ботът може да бъде манипулиран.
Еди Рама иска да вкара Албания в Европейския съюз до 2030 г. Борбата с корупцията е ключов критерий в кандидатурата ѝ за членство.
Страната обаче е определяна като център за пране на пари, трафик на наркотици и оръжия.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK