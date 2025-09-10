Революция в медицината: Нов кръвен тест променя диагностиката на Алцхаймер

Във Великобритания започва мащабно проучване на нов кръвен тест за Алцхаймер, който може да революционизира ранната диагностика на заболяването. Над 1000 пациенти със съмнения за деменция ще бъдат включени в изследването, водено от екип на University College London.

Тестът открива биомаркера p-tau217, свързан с натрупването на белтъците амилоид и тау в мозъка – основни признаци на Алцхаймер. Очаква се точността на диагнозата да се повиши от 70% на над 90%, съобщава Би Би Си.

Досега надеждното потвърждение изискваше скъпи и труднодостъпни изследвания като PET скенери или лумбална пункция, които се прилагат едва при 2% от пациентите.

Проучването ADAPT включва 20 специализирани клиники в страната и се подкрепя от Alzheimer’s Research UK и Alzheimer’s Society. Ако бъде успешно, тестът на стойност около 100 паунда вероятно ще стане стандартна част от диагностиката, особено в навечерието на нови терапии за ранните стадии на болестта, предаде БГНЕС.