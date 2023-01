Десет филма се борят за най-голямото отличие на Холивуд – награда „Оскар“ за най-добър филм. На церемония по-рано през деня бяха съобщени номинациите.

В най-очакваната категория отличени са All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Tar, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness и Women Talking.

За режисура номинирани са Мартин Макдона за The Banshees of Inisherin, Даниел Коян и Даниел Шайнърт за Everything Everywhere All at Once, Стивън Спилбърг за The Fabelmans, Тод Фийлд за Tar и Рубен Йостлунд за Triangle of Sadness.

В категорията за водеща мъжка роля с номинации са Остин Бътлър за Elvis, Колин Фарел за The Banshees of Inisherin, Брендън Фрейзър за The Whale, Пол Мескал за Aftersun и Бил Най за Living.

В категорията за водеща женска роля отличени са Кейт Бланшет за Tar, Ана де Армас за Blonde, Андреа Рейзбъро за To Leslie, Мишел Уилямс за The Fabelmans и Мишел Йо за Everything Everywhere All at Once.

