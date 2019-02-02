Властта не ми помогна да избягам, заяви бившият македонски премиер Никола Груевски, който е обявен за издирване, в интервю пред македонския телевизионен канал „Сител“, съобщава “Фокус“.

След три месеца мълчание, Груевски даде интервю в Букурещ. Пред журналисти той разкри пътя си на бягство. Той посочи, че не желае да разкрие дали е минал през ГКПП или е преминал границата нелегално, но добави, че е напуснал Македония през Албания.

„От Македония заминах много просто, отидох в Албания, регистрирах се в унгарското посолство там, поисках политическо убежище. От съображения за сигурност, като бивш дългогодишен премиер, бях транспортиран до Унгария. След като отидох в Албания, се движех с моята личната карта“, обясни Груевски.

На въпроса дали правителството му е помогнало за бягството той е отговорил с усмивка: Не, добавяйки, че те биха направили всичко друго, но не и да му помогнат.

Останалата част от интервюто ще бъде излъчено в централната новинарска емисия в 19 ч. (местно време). Според анонса Груевски ще говори за членовете на партията си, които са останали в беда, предимно за Миле Янакиевски, Гордана Янкуловска и Кирил Божиновски.