Тайван също издаде предупреждение за цунами, но не съобщи за щети. По-късно от Тихоокеанския център в Хавай казаха, че рискът от разрушителни вълни е преминал.

Досега са регистрирани повече от 25 вторични труса, според централната метеорологична администрация на Тайван. Трусовете все още могат да се усетят в Тайпе, каза свидетел на Ройтерс.

Китайските държавни медии съобщиха, че земетресението е било усетено в китайската провинция Фудзиен, а според друг свидетел на Ройтерс – и в Шанхай.

Градската управа на Тайпе заяви, че не е получила никакви съобщения за големи щети. Според електрическия оператор Taipower обаче повече от 87 000 домакинства в Тайван все още са без ток. Двете атомни електроцентрали на Тайван не са били засегнати от земетресението.

Движението на влаковете беше преустановено на целия остров с население от 23 милиона души, както и на метрото в Тайпе, където новопостроена надземна линия частично се отдели. Видео на очевидец, направено от движещ се влак, запечата свлачището в щата Хуалиен, предизвиквано от труса.

