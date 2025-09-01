Швейцарският хранителен гигант "Нестле" обяви, че освобождава Лоран Фрексе от поста главен изпълнителен директор със незабавен ефект. Причината е „неразкрита романтична връзка с пряк подчинен“, предаде АФП.
Международната компания уточни, че решението е взето след проведено вътрешно разследване.
С бързо решение бордът назначи главния изпълнителен директор на Nespresso, Филип Навратил, за наследник на поста.
"Напускането на Лоран Фрексе е резултат от разследване на неразкрита романтична връзка с пряк подчинен, което представлява нарушение на етичния кодекс на "Нестле", се посочва в официалното изявление.
Според информацията разследването е било проведено под надзора на председателя на борда Пол Бюлке и водещия независим директор Пабло Исла, с подкрепата на външни юридически съветници.
„Това беше необходимо решение. Ценностите и принципите на корпоративното управление в компанията са наша стабилна основа. Благодаря на Лоран за дългогодишната му служба,“ каза Пол Бюлке.
