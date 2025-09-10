Непалски войници патрулират из улиците на Катманду, опитвайки се да възстановят реда след като протестиращи подпалиха парламента и принуждиха премиера да подаде оставка — най-сериозните прояви на насилие в държавата от две десетилетия насам.

Военните наложиха комендантски час и призовават чрез високоговорители за спазване на реда, докато бронетранспортьори минават покрай изгорели коли и сгради по тихите улици.

Началникът на армията, генерал Ашок Радж Сигдел, апелира към протестиращите: „Прекратете насилието и седнете на масата за диалог“.

Протестите започнаха заради забраната на социалните мрежи и корупцията, водени от млади хора, нарекли се движение „Gen Z“.

Те прерастнаха в масово национално недоволство, при което вече има загинали поне 19 души и подпалени правителствени сгради.