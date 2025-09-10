dalivali.bg
Полша активира Член 4 на договора за НАТО, Туск: За първи път сваляме руски дронове
А1 първа в България предлага на своите клиенти възможност за следене на средна скорост в реално време

Цяла Франция блокирана: 200 задържани в деня на мобилизация срещу управляващите (СНИМКИ)

Зеленчуци от консерва доведоха до смъртоносно огнище на ботулизъм

На фона на национална стачка, новият френски премиер обяви промяна в политиката

Марк Рюте за дроновете над Полша: При всички случаи това е безотговорно от страна на Русия

Кремъл отказа да коментира нарушаването на въздушното пространство на Полша

Израел: Няма място, където враговете ни могат да се скрият

Запрянов за дроновете над Полша: Грубо нарушение на международното право

Мащабно почистване: Мият дворовете на 172 учебни заведения в София с обща площ над 400 дка
Непалски войници патрулират из улиците на Катманду

Това се случва, след като протестиращи подпалиха парламента

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:01 ч. 10.09.2025 г.

Непалски войници патрулират из улиците на Катманду, опитвайки се да възстановят реда след като протестиращи подпалиха парламента и принуждиха премиера да подаде оставка — най-сериозните прояви на насилие в държавата от две десетилетия насам.

Забрана за социални мрежи: 16 загинаха, защитавайки фейсбук, над 100 са ранени (СНИМКИ)

Военните наложиха комендантски час и призовават чрез високоговорители за спазване на реда, докато бронетранспортьори минават покрай изгорели коли и сгради по тихите улици.

Началникът на армията, генерал Ашок Радж Сигдел, апелира към протестиращите: „Прекратете насилието и седнете на масата за диалог“.

Протестите започнаха заради забраната на социалните мрежи и корупцията, водени от млади хора, нарекли се движение „Gen Z“.

Те прерастнаха в масово национално недоволство, при което вече има загинали поне 19 души и подпалени правителствени сгради.

„Има натиск върху магистрати, искат сина ни за изкупителна жертва": Говорят родителите на Бургазлиев
Първо по bTV: Говори съпругата на началника на полицията в Русе
Дете загина след падане от самоделно АТВ в Дряновско
Инцидентът с АТВ в „Слънчев бряг": Повдигат ново, по-тежко обвинение на Никола Бургазлиев
Полицията откри изчезналата 9-годишна Селин
