Майка твърди, че детето ѝ е било откраднато от млада жена, докато тя се е опитвала да го утеши на международното летище в Маями.

На 2 септември рано сутринта Надин Джоузеф стояла на контролно-пропускателен пункт на летището с плачещото си дете.

Тогава млада жена се приближила към нея и предложила да вземе детето, за да го успокои, разказват американските медии.

"Колко мил жест", си помислила Надин Джоузеф и предала детето си на 23-годишната Алвина Агба от Англия. Но бързо съжалила, защото появилата се жена побегнала с детето в ръце.

Майката преследвала англичанката и викала за детето си.

„Не, това е моето дете“, отговаряла Агба, разказва новинарският портал CBS News.

Снимка: Miami Dade County

Тя седнала на земята и обвила малкото дете с ръце и крака. Последвала борба между двете жени, а преминаваща пътничка се втурнала да помогне.

Съобщава се, че именно тя е освободила четиригодишното дете от непознатата жена.

„Аз съм майка и когато видях детето в опасност, инстинктът ми беше да ѝ помогна“, разказва пътничката в телевизионно интервю.

Алвина Агба е арестувана от полицията и обвинена в отвличане на дете.

