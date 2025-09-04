Полският президент Карол Навроцки заяви, че е обсъдил с американския президент Доналд Тръмп увеличаване на броя на американските войски в Полша по време на посещението си в Белия дом, предаде Ройтерс.
Навроцки добави, че е уверен в успеха, въпреки че преговорите са в ранен етап.
"По време на разговорите обсъдихме разширяването на американското военно присъствие в Полша... Особено съм доволен, че имаше конкретни дискусии по този проект", каза президентът на Полша пред журналисти след срещата си с Тръмп.
Tова е второ посещение на консервативния полски лидер в Овалния кабинет и първо, откакто встъпи в длъжност в началото на август.
Тръмп заяви, че Навроцки се справя с работата си "наистина фантастично".
"Ще обсъдим търговията и различни други неща", каза американският президент пред журналисти по време на срещата, без да дава повече подробности.
Американският президент каза още, че според него военният парад в Китай е бил "красива церемония", но добави че САЩ е трябвало да бъдат споменати в речите.
