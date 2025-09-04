Полският президент Карол Навроцки заяви, че е обсъдил с американския президент Доналд Тръмп увеличаване на броя на американските войски в Полша по време на посещението си в Белия дом, предаде Ройтерс.

Навроцки добави, че е уверен в успеха, въпреки че преговорите са в ранен етап.

"По време на разговорите обсъдихме разширяването на американското военно присъствие в Полша... Особено съм доволен, че имаше конкретни дискусии по този проект", каза президентът на Полша пред журналисти след срещата си с Тръмп.

Tова е второ посещение на консервативния полски лидер в Овалния кабинет и първо, откакто встъпи в длъжност в началото на август.

Тръмп заяви, че Навроцки се справя с работата си "наистина фантастично".

Снимка: Ройтерс

"Ще обсъдим търговията и различни други неща", каза американският президент пред журналисти по време на срещата, без да дава повече подробности.

Снимка: Ройтерс

Американският президент каза още, че според него военният парад в Китай е бил "красива церемония", но добави че САЩ е трябвало да бъдат споменати в речите.

Снимка: Ройтерс

