Сондата "Паркър" на НАСА, която трябва да „докосне” Слънцето, беше изстреляна от космодрума Кейп Канаверал във Флорида.

Вчера технически проблеми отложиха старта в последните минути. Днес тя се отправи на космическо пътешествие с помощта на ракета-носител „Делта 4”.

При своя полет космическият апарат трябва да се доближи най-плътно до Слънчевата корона от всеки друг досега.

3-2-1… and we have liftoff of Parker #SolarProbe atop @ULAlaunch 's #DeltaIV Heavy rocket.

Сондата е с големината на автомобил и тежи около половин тон.

The @ulalaunch #DeltaIVHeavy, with the Parker #SolarProbe onboard, launches to the Sun!