Технически проблеми, възникнали в последните минути преди старта, отложиха изстрелването на сондата на НАСА "Паркър" към Слънцето, предаде Асошиейтед прес.

Предвиденото за днес изстрелване беше спряно 1 минута и 55 секунди преди запалването на двигателите на ракетата-носител "Делта 4" на космическата площадка в Кейп Канаверал.

От НАСА съобщиха, че повторен опит за изстрелването на "Пъркър" ще бъде направен утре.

При своя полет космическият апарат трябва да се доближи най-плътно до слънчевата корона от всеки друг досега.

Сондата е с големината на автомобил и тежи около половин тон. Обвита е със специално защитно покритие, което издържа на температура до 1300 градуса.



Апаратът има за цел да се приближи на само 6 милиона километра от Слънцето. По план мисията трябва да продължи 7 години. За това време сондата ще премине цели 24 пъти през Слънчевата корона.

The #ParkerSolarProbe team has looked at the condition with the data stream from the launch vehicle and cleared it for launch. New launch time is set for 4:28am ET. Watch: https://t.co/9uczz8fdI8 pic.twitter.com/9PU7VRlgcH