Испанският премиер Педро Санчес призова за изключването на Израел от международни спортни състезания, заради войната в Газа, сравнявайки ситуацията с поведението на Русия, след нахлуването ѝ в Украйна.

Словесни престрелки между двете страни имаше и през почивните дни. 

Израелският външен министър нарече испанския премиер "срам" и го обвини, че е подбуждал протестите срещу участието на израелския отбор в състезанието по колоездене - "Вуелта".

Около 100 хил. души участваха в демонстрациите, като доведоха до отмяната на последния етап от обиколката.

Тел Авив отрича обвиненията за геноцид и твърди, че действията му са самоотбрана.

Междуврменно в Близкия изток има опити за възстановяване на диалога. Американският държавен секретар заминава за Катар, след двудневно посещение в Израел.

