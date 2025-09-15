Испанският премиер Педро Санчес призова за изключването на Израел от международни спортни състезания, заради войната в Газа, сравнявайки ситуацията с поведението на Русия, след нахлуването ѝ в Украйна.



Словесни престрелки между двете страни имаше и през почивните дни.

Израелският външен министър нарече испанския премиер "срам" и го обвини, че е подбуждал протестите срещу участието на израелския отбор в състезанието по колоездене - "Вуелта".



Около 100 хил. души участваха в демонстрациите, като доведоха до отмяната на последния етап от обиколката.



Тел Авив отрича обвиненията за геноцид и твърди, че действията му са самоотбрана.



Междуврменно в Близкия изток има опити за възстановяване на диалога. Американският държавен секретар заминава за Катар, след двудневно посещение в Израел.

