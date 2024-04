Множество намушкани хора и стрелба в търговски център в Сидни, съобщиха местните медии. Полицията в града е мобилизирана.

Прострелян е мъж, а местните медии съобщават за няколко загинали. Тълпи от хора са бягали в опит да излязат от мола.

Shocking footage: A terrorist is seen charging at individuals with a knife inside Bondi Westfield Shopping Centre. Truly horrific scenes. #SydneyTerror #BondiMall #Sydney #SydneyAttack pic.twitter.com/doAq7xArgR