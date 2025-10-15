Всяка сутрин преди зазоряване Анна Поси застава зад тезгяха и включва еспресо машината, както прави от повече от осем десетилетия.

На 100 години Поси се смята за най-дългогодишната бариста в Италия - титла, която гордо е изписана на банер пред Bar Centrale в Небиуно, малко градче с изглед към езерото Маджоре, пише Ройтерс.

Поси започва да работи на 18 години в ресторантите на роднините си в Генуа. Тя стои зад същия бар от повече от 65 години и няма намерение да спира.

„След като завърших училище, веднага започнах да работя при чичовците си, които имаха ресторанти в Генуа“, разказва тя, връщайки се назад във времето до 1946 г., когато Втората световна война току-що беше приключила.

Дъщеря на ресторантьори от времето на войната, Поси сключва брак с друг собственик на заведение, който почина преди 51 години.

Оттогава тя продължава да управлява бара, който заедно отварят в центъра на Небиуно.

Докато Поси се готви да отпразнува 101-вия си рожден ден на 16 ноември 2025 г., Bar Centrale все още прилича повече на семейство, отколкото на бизнес.

„За мен това не е бар, а място за срещи“, казва тя с усмивката, която е станала нейна запазена марка.

Днес Поси все още привлича фенове и туристи, често позира за снимки, за които отказва да вземе пари.

Каква е тайната на дълголетието ѝ? Стабилна рутина, добро настроение и една кутия газирана лимонада, която държи на нощното си шкафче.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK