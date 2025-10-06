Най-малко шестима пациенти са загинали след пожар, избухнал в травматологичния център на главната държавна болница в северозападния индийски град Джайпур, съобщиха официални представители, цитирани от Ройтерс.

Пожарът, за който се подозира, че е причинен от късо съединение, е започнал в интензивното отделение на болницата „Савай Ман Сингх“ и бързо е обхванал и съседно отделение на обширния медицински комплекс, при което са били освободени токсични газове, съобщи пред информационната агенция АНИ представителят на болницата Анураг Дхакад.

„Петима пациенти все още са в критично състояние“, добави той.

Други 13 са били евакуирани от двете отделения в най-голямата държавна медицинска структура в Раджастан, която служи като основен център за насочване на пациенти от цялата страна.

Комисарят на полицията в Джайпур Биджу Джордж Джоузеф заяви, че разследване от лабораторията за криминалистика ще определи точната причина за пожара. Правителството на щата Раджастан, където се намира Джайпур, също е сформирало комисия за разследване на причините за пожара, според АНИ. Предмет на разследването ще бъдат реакцията на ръководството на болницата на пожара, противопожарните мерки в болницата и мерките, предприети за предотвратяване на подобна ситуация в бъдеще.

В Индия подобни пожари в болници са се случвали и в миналото, като някои от тях са били причинени от късо съединение в електронно оборудване. Десет новородени загинаха от изгаряния и задушаване след пожар, избухнал в неонатологичното интензивно отделение в северния щат Утар Прадеш през ноември, припомня Ройтерс.

