Хеликоптер и малък самолет катастрофираха в Майорка и вероятно жертвите са най-малко пет, съобщават испанските власти, цитирани от вестник „Уошингтън пост”.

Регионалното правителство на Балеарските острови, част от които е Майорка, съобщи за инцидента в „Туитър”, отбелязвайки, че вертолетът и самолетът са се сблъскали в 13:35 ч.

Сблъсъкът се е случил в района на община Инка. На мястото на случилото се пристигнали полицаи и медици.

Five people were killed after a plane and helicopter collide on near Inca on the Spanish island of #Mallorca pic.twitter.com/SvyyfDOAo5