Агенцията за гражданска защита в Газа съобщи, че десетки израелски атаки срещу палестинската територия са убили най-малко 50 души, часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „нищо“ няма да застраши споразумението за прекратяване на огъня, за което той посредничи.

Агенцията съобщи, че сред убитите има 22 деца, както и жени и възрастни хора, а около 200 души са ранени.

Говорителят на гражданската отбрана Махмуд Басал описа ситуацията в Газа като „катастрофална и ужасяваща“ и нарече ударите „явно и грубо нарушение на споразумението за прекратяване на огъня“.

„Израелските удари са били насочени към палатки за разселени хора, домове и околностите на болница в Ивицата“, каза той пред АФП.

Израел започна въздушни удари на 28 октомври, след като обвини Хамас, че е атакувала израелски войски в Газа и е нарушила примирието.

Снимка: Reuters

Макар Израел да не посочи къде са били атакувани войските му, Хамас заяви, че нейните бойци „нямат връзка с инцидента със стрелбата в Рафа“ и потвърди ангажимента си към примирието, сключено с посредничеството на САЩ.

Израелската армия съобщи, че един от нейните войници – 37-годишният Йона Ефраим Фелдбаум – е бил убит „по време на бойни действия в южната част на Ивицата Газа“ ден по-рано, а семейството му е било уведомено.

Тръмп защити действията на Израел, настоявайки, че страната „трябва да отвърне на удара“. Той обаче подчерта, че „нищо няма да застраши“ примирието.

„Те убиха израелски войник. Затова израелците отвърнаха на удара. И трябваше да отвърнат на удара“, каза Тръмп на борда на Air Force One по време на своето турне в Азия.

По-рано вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че примирието се спазва въпреки „схватките“.

