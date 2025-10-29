Израел възобнови ударите по Ивицата в Газа заради нарушаване на примирието от "Хамас". При въздушните нападения загинаха най-малко 26 души. Напрежението ескалира, след като палестинската групировка върна останките от тяло на заложник, намерено от израелската армия още в началото на военната операция.

Израел обвини Хамас, че е било стреляно по израелски войници. От "Хамас" отричат да е извършвана атаката и заявяват, че остават ангажирани с подкрепеното от Съединените щати примирие.

В същото време, израелската армия съобщи, че един от нейните войници е загинал в южната част на Ивицата Газа. Йона Ефраим Фелдбаум, на 37 години, „е паднал в бой“ във вторник. Това поставя под въпрос и без това крехкия мир в региона.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс коментира, че въпреки напрежението, споразумението за примирие остава в сила. „Примирието се запазва. Това не означава, че няма да има малки сблъсъци“, каза Ванс в интервю за „Фокс нюз“, излъчено и публикувано в социалните мрежи от Белия дом.

„Знаем, че Хамас или някой друг от Газа е атакувал войник от ЦАХАЛ. Очакваме израелците да отговорят, но вярвам, че мирът, постигнат от президента, ще се запази“, добави той.

Снимка: Ройтерс

Според Агенцията за гражданска защита на Газа, най-малко девет души са загинали при въздушни удари, насочени към различни райони на палестинската територия. Израелският премиер Бенямин Нетаняху по-рано нареди „мощни удари“ в Газа.

Самият Тръмп посети Израел и Египет на 13 октомври, обявявайки триумфално „Най-сетне имаме мир в Близкия изток.“

