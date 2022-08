Най-малко 11 души са убити при стрелба след семеен спор в град Цетине в Черна гора.

Според официални лица един стрелец е застрелял трима членове на едно и също семейство, след което е стрелял по минувачи, пише Би Би Си.

Police: At least 11 people killed, six injured in shooting that reportedly began as family conflict in Cetinje, Montenegro; police killed suspect https://t.co/nM4J69YEXy