Мащабни наводнения заляха Хонконг и южните китайски градове. В региона паднаха едни от най-силните дъждове в историята. Повече от 100 души са били откарани в болница и са проведени няколко спасителни операции, съобщиха службите за Спешна помощ, цитирани от Би Би Си.

В четвъртък властите издадоха черно предупреждение, което се задейства, когато валежите надхвърлят 70 мм на час. По-късно същата вечер Обсерваторията на Хонконг съобщи за 158,1 мм валежи на час, което е най-високата стойност от близо 140 години насам.

Снимки от четвъртък вечерта показват как проливният дъжд превръща улиците в буйни реки, наводнява търговски центрове и обществения транспорт. На видеоклипове в социалните медии се виждат хора, които се качват по коли и други платформи, за да се спасят от водите, които в някои райони достигат няколко метра височина и блокират входовете на метрото.

In Chai Wan, Hong Kong, under the heavy rain of 150 mm in one hour, the streets have turned into raging rivers! pic.twitter.com/nZrG1t8cQG