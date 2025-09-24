Надпис „ANTI-ICE“ е открит върху неизползван патрон от стрелбата по-рано днес в офис на Агенцията за имиграция и митнически контрол (ICE) в Далас.

За това съобщи директорът на ФБР Каш Пател, който публикува снимка на гилзите в платформата X.

Припомняме, че при атаката един човек загина, а двама бяха ранени, преди стрелецът да отнеме живота си сам.

Според директора на ФБР първоначалният преглед на доказателствата показва, че нападението е имало идеологически мотив.

Снимка: Reuters

На брифинг в Далас специалният агент на ФБР Джоузеф Ротрок уточни, че атаката се разглежда като „целенасочено насилие“. Подробности за самоличността на нападателя не бяха предоставени.

