Катастрофа в час пик между два влака на метрото в Пекин, съобщи Би Би Си.

Повече от 500 души са изпратени в болница след инцидента, станал около 19 часа местно време в четвъртък. 102-ма души са със счупвания.

Инцидентът е станал в западната част на китайската столица на метролинията Чанпин. Причината за сблъсъка е обилният снеговалеж.

Хлъзгавите релси са предизвикали автоматично спиране на първия влак, а този, който е бил зад него не е успял да спре. От удара последните два вагона на един от влаковете са се откачили.

Службите за бърза медицинска помощ, полицията и транспортните власти са реагирали и всички пътници са били евакуирани.

Остават в сила предупрежденията за заледени пътища, екстремен студ и нови снеговалежи. Детските градини в Пекин остават затворени, а началните и средните училища преминаха на онлайн обучение.

More videos and pictures about the accident of the Beijing subway.pic.twitter.com/eoYJAJz6mm