Очакват се значителни нарушения в разписанието на влаковете в Италия заради национална стачка на 2 и 3 октомври, предупредиха от българското Министерство на външните работи (МВнР).

Причината е национална стачка на железопътния транспорт в страната, която ще започне от 21 ч. на 2 октомври и ще продължи до 20:59 ч. на 3 октомври 2025 г.

Стачката ще промени разписанията на регионалните, междуградски и междуобластни влакове.

Ограничен брой линии ще се движат от 6 ч. до 9 ч. на 3 октомври.

МВнР препоръчва на българските граждани да следят актуалната информация относно възможни промени в разписанията и маршрутите на железопътния транспорт чрез официалните електронни платформи на съответния оператор.

При необходимост от съдействие българските граждани в Република Италия могат да се обръщат към българските дипломатически и консулски представителства в страната:

Посолството на Република България в гр. Рим на телефонни номера: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643, + 39 06 322 4648, както и на мобилния телефон за неотложни случаи в извънработно време: +39 349 492 7764. Сигнали може да се подават и на имейл адресите на Посолството: [email protected] ; [email protected] .

Генералното консулство на Република България в гр. Милано на телефонен номер:+39-02-35987381 и мобилен телефон за неотложни случаи в извънработно време:+39-3337826043. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Генералното консулство: [email protected] .

