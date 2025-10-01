dalivali.bg
Генерална стачка: Спират работа местните администрации, болниците и училищата

Таксиметровите шофьори също ще се включат в протеста

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:53 ч. 01.10.2025 г.

В Гърция отново генерална стачка на синдикатите с искане за по-добри условия на труд и срещу въвеждане на 13-часов работен ден.

В страната временно работа спират местните администрации, болниците и  училищата.

Таксиметровите шофьори също ще се включат в протеста.

Градският транспорт ще се движи само от 9 до 21 часа, а метрото в Атина от 9 до 17 часа. Полетите няма да бъдат засегнати.

Съдът отмени утрешната стачка на гръцките авиодиспечери, но влаковете в Гърция няма да се движат

Законопроектът за реформата, предложен от правителството, предвижда служителите да работят 13 часа на ден за един и същ работодател при извънредни обстоятелства и срещу допълнително заплащане.

