Генерална стачка: Спират работа местните администрации, болниците и училищата

В Гърция отново генерална стачка на синдикатите с искане за по-добри условия на труд и срещу въвеждане на 13-часов работен ден.

В страната временно работа спират местните администрации, болниците и училищата.

Таксиметровите шофьори също ще се включат в протеста.

Градският транспорт ще се движи само от 9 до 21 часа, а метрото в Атина от 9 до 17 часа. Полетите няма да бъдат засегнати.

Законопроектът за реформата, предложен от правителството, предвижда служителите да работят 13 часа на ден за един и същ работодател при извънредни обстоятелства и срещу допълнително заплащане.