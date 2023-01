Нови проучване разкрива, че температурите в Гренландия са най-топлите от 1000 години насам. Данни подчертават нарастващото въздействие на предизвиканото от човека изменение на климата върху природата, пише „Ал Джазира“.

Учените се опитват да сглобят историята на Гренландия, като правят сондажи на ледени ядра (б.р. проби, взети от ледените покривки и ледниците), за да анализират как климатичната криза е повлияла на островната държава през годините. Колкото по-дълбоко сондират, толкова по-назад във времето се връщат, което им позволява да отделят кои температурни колебания са естествени и кои са причинени от човека.

В проучването, публикувано в научното списание Nature, се посочва, че от 1995 г. насам температурите са се повишили с 1,5 градуса по Целзий над средната стойност за XX век.

"Продължаваме да наблюдаваме повишаване на температурите в периода от 90-те години на миналия век до 2011 г. Сега имаме ясен подпис на глобално затопляне", казва водещият автор на изследването Мария Хоерхолд.

The coldest and highest parts of the Greenland ice sheet, nearly 2 miles above sea level in many locations, are warming rapidly and showing changes that are unprecedented in at least a millennium, scientists reported Wednesday. https://t.co/HaUxvIerKk