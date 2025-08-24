dalivali.bg
София
сега Незначителна облачност 24°
16 Разкъсана облачност 24°
17 Разкъсана облачност 24°
18 Незначителна облачност 23°
19 Слънчево 22°
Последни
новини
Незначителна облачност
Космическо време
Светът

„Мозъкоядна“ амеба причина смъртта на плувец, експерти предупреждават за риск от разпространение

Паразитът вирее в сладководни води и срещата с него почти винаги води до смърт

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:16 ч. 24.08.2025 г.

„Мозъкоядна“ амеба причина смъртта на мъж от Мисури, той се е заразил с паразита Naegleria fowleri, докато карал водни ски в популярен американски курорт, съобщават местните власти. Смъртта е настъпила във вторник в болница в района на Сейнт Луис, потвърди Департаментът по здравеопазване и социални услуги на щата, цитиран от „Дейли мейл”.

Според официалните данни заразеното лице е възрастен мъж, но не се съобщават подробности за него.

Тази амеба почти винаги е смъртоносна, предизвиквайки тежка мозъчна инфекция – първичен амебен менингоенцефалит (PAM). Тя навлиза в организма през носа, стига до мозъка по обонятелния нерв и причинява силно възпаление. Първите признаци са силно главоболие, висока температура и повръщане, които много бързо могат да доведат до смърт – обикновено в рамките на около пет дни.

Смъртоностната „мозъкоядна амеба“ открита в чешмяната вода в Австралия

В САЩ от 1962 до 2023 г. са известни 164 случая, но само шест души са оцелели. Здравните власти подчертават, че макар инфекцията да е изключително рядка, всеки, който ползва топли сладководни водоеми, трябва да предполага, че амебата може да присъства.

Тя се среща естествено в почва и топли сладководни басейни, както и в изкуствени водоеми с недостатъчна дезинфекция – горещи извори или слабо хлорирани басейни. Заразяването настъпва, когато замърсена вода навлезе в носа и оттам амебата проникне в мозъка, атакувайки предния дял – зоната, отговорна за вземане на решения, мислене и преценка.

„Симптомите се влошават бързо и повечето хора умират в рамките на пет дни“, обяснява епидемиологът Нейтън Кофарнус от здравния департамент на Мисури.

В щата досега са потвърдени само два други случая – през 2022 и през 1987 г. Смъртността е около 97%, а оцеляването е изключително рядко. Лечението изисква незабавно прилагане на комбинация от антигъбични и антипаразитни лекарства, но няма гарантиран лек.

По данни на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) най-застрашени са момчета. Причината не е напълно ясна, но вероятно е свързана с по-честото им гмуркане и игра в утайките на дъното.

Няколко деца са сред малкото оцелели. През 2022 г. 13-годишният Калеб Цигелбауер от Флорида оцеля след месеци парализа и невъзможност да говори, като комуникирал само с движения на веждите. Сега вече може да ходи, да се смее и да говори. Друг случай е този на Кали Хардиг от Арканзас, която се заразява на 12 години от воден парк. Въпреки че лекарите ѝ давали дни живот, експериментално лечение я спасява. Днес, на 25 години, тя е почти напълно възстановена, с изключение на леко замъглено зрение в едното око.

Дете почина от рядка инфекция, причинена от „амеба, разяждаща мозъка“

Амебата вирее в топли сладководни езера и реки, геотермални извори и почви. Въпреки рядкостта на заразите, експерти предупреждават, че климатичните промени създават по-благоприятни условия за разпространението ѝ.

Проучвания на CDC показват, че по-топлите и продължителни лета в северните щати затоплят водоемите до нива, подходящи за амебата. Освен това наводнения от урагани и бури могат да пренасят микроорганизма от почвата във водоснабдителни системи. Традиционно случаите се регистрират в южните щати като Флорида и Тексас, но след 2010 г. зарази има и по на север – в Минесота, Индиана, Айова, Небраска и Мериленд.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
След преследване и катастрофа в курортното село Лозенец: Задържаха бус, пълен с мигранти

След преследване и катастрофа в курортното село Лозенец: Задържаха бус, пълен с мигранти
След Зеленска - и Емине Ердоган с писмо до Мелания Тръмп: „Покажете същото съчувствие към Газа“

След Зеленска - и Емине Ердоган с писмо до Мелания Тръмп: „Покажете същото съчувствие към Газа“
60-метрова маса сплотява квартал в центъра на София

60-метрова маса сплотява квартал в центъра на София

Милиардер пострада тежко при инцидент с АТВ на остров Миконос

Милиардер пострада тежко при инцидент с АТВ на остров Миконос

Смърт на снимачната площадка спря снимките на „Емили в Париж“ във Венеция

Смърт на снимачната площадка спря снимките на „Емили в Париж“ във Венеция
Тази сутрин
Снимка: Адвокатът на един от обвиняемите за инцидента в Несебър: Според него коланите са подменени
Адвокатът на един от обвиняемите за инцидента в Несебър: Според него коланите са подменени
Снимка: Инж. Божков за безводието в Плевен: Не се копае кладенец, едва когато ожаднееш
Инж. Божков за безводието в Плевен: Не се копае кладенец, едва когато ожаднееш
Снимка: Рачев: Лятото продължава, температурите няма да се срутят, да пропаднем и замръзнем
Рачев: Лятото продължава, температурите няма да се срутят, да пропаднем и замръзнем
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Магията на традициите
Магията на традициите
Снимка: По пътя към наградите "Оскар"
По пътя към наградите "Оскар"
Снимка: Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
120 минути
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Снимка: Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин
Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин