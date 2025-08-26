dalivali.bg
София
сега Облачно 26°
18 Облачно 25°
19 Облачно 24°
20 Разкъсана облачност 22°
21 Слънчево 20°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Светът

Молба с кръв върху възглавница: Спасиха жена, заклещена в заключена стая 30 часа

Потърпевшата е чистила къща за гости на няколко етажа

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:38 ч. 26.08.2025 г.

Жена, заклещена в заключена стая в продължение на 30 часа, е спасена, след като е хвърлила през прозореца възглавница с послание, написано със собствената ѝ кръв, пише CBS news, позовавайки се на местните власти в Китай.

Спасена секунди преди влака: Възрастна жена заседна с колата си на жп прелез

Потърпевшата е чистила къща за гости в провинция Съчуан в Западен Китай, когато е влязла в спалня без телефона си.

Последвали дни и половина отчаяние, след като Джоу осъзнала, че вратата не може да се отвори отвътре поради проблем с ключалката.

Стаята се намирала на шестия етаж и тя намаля достъп до храна или тоалетна.

„След много неуспешни опити да се спаси и отчаяна, тя ухапва пръста си и използва кръвта, за да напише „110 625“ на възглавница, която след това хвърля през прозореца“, казаха от местната власт в социалните  мрежи.

„Бог ме използва като инструмент“: Олимпиец спаси жена от удавяне, докато пробва ново оборудване (ВИДЕО)

Номерът на стаята, в която е заклещена жената е 625, а 110 е телефонният номер на службите за спешна помощ в Китай.

Съобщението на Джоу е забелязано от доставчик на храна Джан Кун, който веднага се обажда в полицията.

„Бях доста уплашен, но когато видях номер „110“ на възглавницата, осъзнах, че това може да е сигнал за бедствие“, обясни Джан.

Полицията разбива вратата и спасява бедстващата жена.

Спасителят на Джоу е награден с 419 долара от властите за съобразителната си постъпка.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Инцидентът в Слънчев бряг: Никола Бургазлиев карал АТВ-то под въздействието на марихуана

Инцидентът в Слънчев бряг: Никола Бургазлиев карал АТВ-то под въздействието на марихуана
„Пирогов“: Детето, ударено от АТВ, продължава да е в кома. Не могат да се дадат прогнози

„Пирогов“: Детето, ударено от АТВ, продължава да е в кома. Не могат да се дадат прогнози
Близки на починалата родилка в Русе нахлуха в АГ комплекса на болница "Канев" (ВИДЕО)

Близки на починалата родилка в Русе нахлуха в АГ комплекса на болница "Канев" (ВИДЕО)
Задържаха учител за педофилия в София

Задържаха учител за педофилия в София
"Ако се скъса въжето, ще се приземите в Пазарджик": Разказ за лошо отношение на атракцион в Несебър

"Ако се скъса въжето, ще се приземите в Пазарджик": Разказ за лошо отношение на атракцион в Несебър
Тази сутрин
Снимка: "Исторически парк": Едни и същи хора теглят кредити в рамките на дни. Инвеститорите няма да си върнат парите
"Исторически парк": Едни и същи хора теглят кредити в рамките на дни. Инвеститорите няма да си върнат парите
Снимка: Цените на храните: Тенденция ли е поевтиняването на малката потребителска кошница?
Цените на храните: Тенденция ли е поевтиняването на малката потребителска кошница?
Снимка: Кризисен щаб търси решение на водната криза в Плевен
Кризисен щаб търси решение на водната криза в Плевен
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Магията на традициите
Магията на традициите
Снимка: По пътя към наградите "Оскар"
По пътя към наградите "Оскар"
Снимка: Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест