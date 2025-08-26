Молба с кръв върху възглавница: Спасиха жена, заклещена в заключена стая 30 часа

Жена, заклещена в заключена стая в продължение на 30 часа, е спасена, след като е хвърлила през прозореца възглавница с послание, написано със собствената ѝ кръв, пише CBS news, позовавайки се на местните власти в Китай.

Потърпевшата е чистила къща за гости в провинция Съчуан в Западен Китай, когато е влязла в спалня без телефона си.

Последвали дни и половина отчаяние, след като Джоу осъзнала, че вратата не може да се отвори отвътре поради проблем с ключалката.

Стаята се намирала на шестия етаж и тя намаля достъп до храна или тоалетна.

„След много неуспешни опити да се спаси и отчаяна, тя ухапва пръста си и използва кръвта, за да напише „110 625“ на възглавница, която след това хвърля през прозореца“, казаха от местната власт в социалните мрежи.

Номерът на стаята, в която е заклещена жената е 625, а 110 е телефонният номер на службите за спешна помощ в Китай.

Съобщението на Джоу е забелязано от доставчик на храна Джан Кун, който веднага се обажда в полицията.

„Бях доста уплашен, но когато видях номер „110“ на възглавницата, осъзнах, че това може да е сигнал за бедствие“, обясни Джан.

Полицията разбива вратата и спасява бедстващата жена.

Спасителят на Джоу е награден с 419 долара от властите за съобразителната си постъпка.