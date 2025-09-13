Бивш имам получи 10 години затвор за сексуални посегателства над четири малолетни момичета в джамията, където е извършвал духовните си служби. Кари Шер Мохаммад е проповядвал в британския град Чатъм, пише „Дейли мейл“.

Жертвите са били малолетни и са били тормозени от духовника почти десетилетие. Първите сигнали за за непристойното му поведение са подадени още през 2018 г., когато едно от момичетата разкрива, че Мохаммад я е карал да бъдат интимни в периода от март 2014 г. до октомври 2016 г., като всичко се е случвало вътре в джамията.

Въпреки ареста и разпита му през април 2018 г., той не получава обвинение заради опасения, че съдебният процес може да окаже травмиращ ефект върху жертвата. Между май 2022 г. и декември 2023 г. Мохаммад е извършил нови сексуални посегателства над още три деца, след което е арестуван на 11 декември 2023 г.

Жертвата, подала първото обвинение, вече пълнолетна, се присъедини към разследването и подкрепи съдебното преследване на имама. Въпреки че духовникът отрича обвиненията, на 7 март 2025 г. магистратите в Кентъри го признават за виновен по 16 точки от обвинителния акт и получава 10-годишна присъда.

Разследващият полицай Конър Мидълтън коментира, че Мохаммад е злоупотребил с позицията си и доверието към него. Той изрази признание към смелостта на децата и техните семейства, които са помогнали в разследването.

