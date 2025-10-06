dalivali.bg
Мистериозната смърт на Вячеслав Леонтиев, потайният шеф на издателската империя „Правда“, разтърси Русия

„Той знаеше много за парите на партията“, коментира журналист, познат на 87-годишният медиен магнат

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:35 ч. 06.10.2025 г.

Мрачният списък с нашумели смъртни случаи в Русия отново се разраства. В него попадна Вячеслав Леонтиев, който някога е контролирал най-силния пропаганден глас на Кремъл.

87-годишният Леонтиев, тайният шеф на издателската империя „Правда“, се хвърли от 21 метра от балкона на апартамента си в Москва.

Полицията съобщава, че разследва дали смъртта в събота вечер е била убийство, самоубийство или нещастен случай.

Мерц: Предполагаме, че Русия стои зад набезите с дронове

Леонтиев не е бил просто някаква стара съветска реликва. В продължение на десетилетия той е ръководил „Правда“ – рупорът на Комунистическата партия и една от най-мощните медийни машини на СССР.

Дълго след разпадането на Съветския съюз той остава начело, човек, за когото се смята, че знае къде са заровени скритите милиарди на партията.

Журналистът в изгнание Андрей Малгин го нарича поредната „странна смърт“, пишейки: „Паданията от прозореца продължават... Леонтиев падна от прозорец. Той създаваше впечатление за нещо като подземен милионер... „Той знаеше много за „парите на партията“ – издателството „Правда“ беше най-печелившото предприятие в бизнес империята на Централния комитет на КПСС.“

Русия атакува украинския град Лвов, Полша вдигна изтребители за защита на въздушното си пространство

