Мрачният списък с нашумели смъртни случаи в Русия отново се разраства. В него попадна Вячеслав Леонтиев, който някога е контролирал най-силния пропаганден глас на Кремъл.

87-годишният Леонтиев, тайният шеф на издателската империя „Правда“, се хвърли от 21 метра от балкона на апартамента си в Москва.

Полицията съобщава, че разследва дали смъртта в събота вечер е била убийство, самоубийство или нещастен случай.

Леонтиев не е бил просто някаква стара съветска реликва. В продължение на десетилетия той е ръководил „Правда“ – рупорът на Комунистическата партия и една от най-мощните медийни машини на СССР.

Дълго след разпадането на Съветския съюз той остава начело, човек, за когото се смята, че знае къде са заровени скритите милиарди на партията.

Журналистът в изгнание Андрей Малгин го нарича поредната „странна смърт“, пишейки: „Паданията от прозореца продължават... Леонтиев падна от прозорец. Той създаваше впечатление за нещо като подземен милионер... „Той знаеше много за „парите на партията“ – издателството „Правда“ беше най-печелившото предприятие в бизнес империята на Централния комитет на КПСС.“