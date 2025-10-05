dalivali.bg
Мерц: Предполагаме, че Русия стои зад набезите с дронове

По думите му всички са били на разузнавателни полети

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:47 ч. 05.10.2025 г.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че според него Русия стои зад много от дроновете, забелязани над Германия през уикенда, включително и тези, които прекъснаха десетки полети и блокираха над 10 000 пътници на летището в Мюнхен, предаде Ройтерс.

Той добави, че честотата на нахлуванията в европейското въздушно пространство е безпрецедентна дори в сравнение с времената на Студената война, но нито един от забелязаните досега дронове не е бил въоръжен. Всички са били на разузнавателни полети, каза той. 

Русия атакува украинския град Лвов, Полша вдигна изтребители за защита на въздушното си пространство

„Нашето предположение е, че Русия стои зад повечето от тези полети с дронове“, каза той.

