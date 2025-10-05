Мерц: Предполагаме, че Русия стои зад набезите с дронове

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че според него Русия стои зад много от дроновете, забелязани над Германия през уикенда, включително и тези, които прекъснаха десетки полети и блокираха над 10 000 пътници на летището в Мюнхен, предаде Ройтерс.

Той добави, че честотата на нахлуванията в европейското въздушно пространство е безпрецедентна дори в сравнение с времената на Студената война, но нито един от забелязаните досега дронове не е бил въоръжен. Всички са били на разузнавателни полети, каза той.

„Нашето предположение е, че Русия стои зад повечето от тези полети с дронове“, каза той.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase