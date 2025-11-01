Междузвездният обект 3I/ATLAS има контролирана траектория, така че може да е „извънземен кораб“, твърди астрофизикът Ави Льоб, цитиран в медиите.

През октомври 3I/ATLAS направи най-близкото си приближение до Слънцето - на 29 октомври. По това време разстоянието между кометата и Слънцето е намаляло до 1,36 астрономически единици.

Льоб многократно е заявявал, че 3I/ATLAS може да е изкуствено създадена. Според астрофизика обектът може да не е комета, а извънземен разузнавателен кораб. Ученият е особено загрижен за масата на 3I/ATLAS, която може да достигне 33 милиарда тона.

„Тя е поне хиляда пъти по-масивна от всички предишни междузвездни обекти, които сме виждали. Защо такъв гигантски обект е навлязъл във вътрешната част на Слънчевата система, когато преди сме виждали само малки?“, пита Ави Леба.

Според него необичайния обект с размерите на Манхатън може да се превърне в „троянски кон“, променяйки трайно Слънчевата система и означавайки катастрофа за Земята.

„Често предполагате, че партньорът ви ще бъде много приятелски настроен, но също така трябва да се притеснявате за серийни убийци“, предупреждава астрофизикът, цитиран от БТА.

Леб отбелязва, че 3I/ATLAS има антиопашка – струя от частици, насочена към Слънцето, а не встрани от него. Обектът е излъчил и облак с поток от четири грама никел в секунда, без следи от желязо (никелова тетракарбонилна сплав преди това се е срещала само в изкуствени обекти). Астрофизикът смята за аномална траекторията на обекта, довела до подозрителна среща с Юпитер, Венера и Марс. Всички тези фактори му позволяват да признае, че 3I/ATLAS е извънземна сонда, изпратена на Земята за разузнаване и вероятно с враждебни намерения.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK