Министерството на отбраната на Русия заяви, че не е планирало нападение срещу обекти в Полша, пише Ройтерс.

Изявлението е по повод съобщението на Полша, че нейните военновъздушни сили, с помощта на нидерландски изтребители, са унищожили тази нощ повече от 10 дрона, които са навлезли в полското въздушно пространство по време на руска атака срещу Украйна.

Според министър-председателя на Полша Доналд Туск това е първият път, в който „руски дронове са свалени над територията на НАТО“.

„Обекти за поразяване на територията на Полша на са били предвидени“, обяви руското министерство на отбраната. Ведомството добави, че е готово на консултации с министерството на отбраната на Полша „по дадената тема“.

В изявлението на руското ведомство се съобщава, че руската армия е нанесла удар по украински военни заводи в Ивано-Франковска, Хмелницка и Житомирска област, както и в градовете Виница и Лвов. Обсегът на дроновете, за които се твърди, че са навлезли във въздушното пространство на Полша, не превишава 700 км.

