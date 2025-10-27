Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство е „пропиляло“ милиарди паунди за хотели, в които са били настанявани търсещи убежище, сочи остър доклад, публикуван от парламентарна комисия, пише Дейли мейл.

Докладът, изготвен от Комисията по вътрешни работи към британския парламент, заклеймява управлението на „неуспешната, хаотична и скъпа“ система за настаняване на мигранти, при която частни фирми са се обогатявали прекомерно от кризата с малките лодки, прекосяващи Ламанша.

Сред основните критики:

Има „очевиден провал“ от страна на министерството да наложи контрол върху договорите с частни доставчици на услуги.

Компаниите са били оставени да правят „неприемливо високи печалби“, без адекватен надзор.

Липсата на изискване да се оценява въздействието върху местните общности преди откриването на хотели за мигранти е довела до „неустойчив натиск върху местни услуги“.

Това е навредило на социалната сплотеност и е подхранило недоверието и дезинформацията сред местното население.

„Министерството на вътрешните работи е позволило изграждането на провалена система за настаняване на търсещи убежище, която е струвала на данъкоплатците милиарди паунди. Това е недопустимо“, заяви Дейм Карън Брадли, председател на комисията.

Докладът идва на фона на нарастващ обществен и политически натиск върху британското правителство да се справи с миграционната криза и броя на мигранти, прекосяващи Ламанша с малки лодки.

Комисията настоява за спешни реформи, включително по-прозрачно управление на договорите, подобряване на контрола върху разходите и по-добро ангажиране с местните власти преди откриването на нови съоръжения за настаняване.

